Energia: China National Petroleum Corporation mantiene prestazioni stabili nel 2019

- China National Petroleum Corporation (Cnpc), il più grande produttore e fornitore di petrolio e gas della Cina, ha registrato prestazioni stabili nella prima metà del 2019. "Le catene di business del petrolio e del gas hanno funzionato senza intoppi e le prestazioni operative sono cresciute costantemente durante la prima metà del 2019", ha dichiarato la compagnia con un annuncio sul suo sito Web. Nel primo semestre, la società ha incassato un fatturato totale di 1.200 miliardi di yuan (circa 168,1 miliardi di dollari) e un utile operativo di circa 70,66 miliardi di yuan (9,87 miliardi di dollari), in aumento rispettivamente del 6,8 per cento e del 4,9 per cento su base annua. L'utile netto dell'azienda è stato di 28,42 miliardi di yuan (3,92 miliardi di dollari), in aumento del 3,6 per cento rispetto a un anno fa, hanno mostrato i risultati provvisori dell'azienda. (segue) (Cip)