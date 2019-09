Energia: China National Petroleum Corporation mantiene prestazioni stabili nel 2019 (2)

- Nonostante le fluttuazioni del prezzo internazionale del petrolio e la forte concorrenza del mercato, la società ha presentato adeguamenti strutturali e la performance finanziaria è rimasta "stabile e solida", ha affermato l'annuncio. Nella prima metà del 2019, Cnpc ha registrato 674 milioni di tonnellate di produzione equivalente di petrolio e gas sul mercato domestico, con un aumento del 5,5 per cento su base annua. Anche la produzione estera ha visto una crescita stabile nello stesso periodo, con una produzione netta di petrolio e gas all'estero in aumento dell'8,1 per cento su base annua a 105 milioni di tonnellate. Nella prima metà del 2019, le vendite della compagnia di petrolio trasformato sono ammontate a 89,91 milioni di tonnellate, mentre le vendite di gas naturale sono aumentate del 23,5 per cento su base annua a 125,27 miliardi di metri cubi. Secondo la dichiarazione, nella seconda metà dell'anno, Cnpc intensificherà gli sforzi per favorire una crescita di alta qualità. (Cip)