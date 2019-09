Germania: elezioni in Brandeburgo e Sassonia, Hoecke (AfD), “rivoluzione pacifica”

- L'avanzata di Alternativa per la Germania (AfD) alle elezioni statali celebrate oggi in Brandeburgo e Sassonia rappresenta “una rivoluzione pacifica alle urne”. È quanto dichiarato al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” da Bjoern Hoecke, capogruppo di AfD al parlamento della Turingia e guida di “Die Fluegel”, ossia la “Ala”, corrente di ultradestra del partito. Secondo gli ultimi dati, AfD, formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, sarebbe il secondo partito sia in Brandeburgo sia in Turingi, dove avrebbe ottenuto rispettivamente il 24,5 e il 27,8 per cento. In Turingia, il voto per il rinnovo del parlamento del Land si terrà il 27 ottobre prossimo e Hoecke sarà il candidato di AfD a primo ministro.(Geb)