Business news: Messico, Pemex stabilizza produzione petrolio su mese, in netto calo su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi dell'anno, la compagnia energetica messicana Pemex ha prodotto una media di un milione e 670mila barili di greggio al giorno, in calo del 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce la stessa Pemex dando notizia con dati che confermano - per il secondo mese di seguito - un sostanziale freno alla caduta degli indici di produzione: a luglio la compagnia aveva infatti lavorato una media di un milione e 671.000 barili al giorno. Stabilizzare la produzione degli idrocarburi è obiettivo denunciato da tempo dal presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, e dal direttore generale della stessa Pemex, Octavio Oropeza. Già ad aprile Oropeza aveva definito il dato della produzione in fase di consolidamento dopo anni di cali, pur dovendo poi registrare una momentanea battuta d'arresto a maggio. A gennaio Pemex aveva fatto segnare il suo record negativo di produzione negli ultimi 40 anni, con una media di un milione 623mila barili al giorno. Già a febbraio il dato si spingeva a un milione e 701 mila barili al giorno. (Res)