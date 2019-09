Business news: Uruguay, candidato Frente amplio Martinez, neoliberismo porta a crisi argentina

- Il candidato della coalizione di governo Frente Amplio alle prossime elezioni presidenziali dell'Uruguay, Daniel Martinez, ha dichiarato che il programma economico dell'opposizione di centrodestra rischia di portare il paese a una crisi come quella che attraversa attualmente l'Argentina. "L'opposizione ha una visione neoliberale che si ripete nella regione con le conseguenze che purtroppo conosciamo, principalmente in Argentina", ha dichiarato Daniel Martinez in una conferenza stampa. Il riferimento è alla profonda crisi economica e finanziaria che attraversa il vicino paese e alla politica economica del governo di Mauricio Macri. (Res)