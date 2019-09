Germania: elezioni in Brandeburgo e Sassonia, Hoecke (AfD) chiede voto federale anticipato

- In Germania devono tenersi elezioni anticipate “al più presto”, poiché la Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), al governo del paese dal 14 marzo 2018, “manca di legittimità”. È quanto dichiarato da Bjoern Hoecke, presidente di Alternativa per la Germania (AfD) in Turingia e capogruppo del partito al parlamento del Land. In questo modo, si legge sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Hoecke ha commentato le elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo e Sassonia dove, secondo gli ultimi dati, AfD, formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, sarebbe il secondo partito. In particolare, in Brandeburgo il partito è dato al 24,4 per cento dopo la SpD al 26,4 per cento. In Sassonia, sarebbe invece in testa la Cdu al 32,3 per cento, seguita da AfDal 27,8 per cento. Secondo Hoecke, che guida “Die Fluegel” (la “Ala”), corrente di ultradestra di AfD, il voto in Brandeburgo e Sassonia dimostra come la formazione sia “il nuovo partito di massa dell'Est”. Inoltre, l'esponente di AfD ha affermato che “l'era” del cancelliere Angela Merkel, al governo dal 2005, deve essere “conclusa al più presto da elezioni anticipate del Bundestag”. Alle elezioni statali che si terranno in Turingia il 27 ottobre prossimo, Hoecke è il candidato di AfD a primo ministro.(Geb)