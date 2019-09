Calcio: a Roma derby "ad alta tensione" finisce in pareggio, curva nord ricorda Diabolik, striscioni anche in sud

- Cori, insulti ai rivali e fumogeni, con le forze dell’ordine a separare le tifoserie fuori l'Olimpico, prima dell’inizio del derby della Capitale, tra Roma e Lazio. I sostenitori della Lazio, come di consueto, si sono radunati fin dalle 14 nei pressi di Ponte Milvio. Un derby particolare il loro, a poche settimane dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, lo storico leader degli Irriducibili, e segnato dalle tensioni con le forze dell'ordine per la gestione del funerale del leader della curva nord. Non sono mancati gli insulti verso le forze dell'ordine, i fumogeni color azzurro e anche qualche coro antisemita. Poco prima del fischio di inizio, una grande coreografia con l'immagine di Fabrizio Piscitelli è stata realizzata in Curva Nord dagli ultras della Lazio. Poi, a bordo campo, lo striscione: “È uno che se muore non ci credere, perché capace pure di rinascere”. (segue) (Rer)