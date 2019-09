Calcio: a Roma derby "ad alta tensione" finisce in pareggio, curva nord ricorda Diabolik, striscioni anche in sud (2)

- Così gli Irriducibili della Lazio hanno voluto omaggiare il loro il capo ultras, in occasione del derby, il primo dopo il delitto. Poco prima il bandierone nero esposto ai funerali dell'ultras era stato sventolato da un tifoso laziale sulla pista di atletica mentre in curva Nord sventolava un'altra bandiera con il volto di Gabriele Sandri. Allo stadio Olimpico di Roma presente anche Rita Corazza, la moglie di Piscitelli. Diversi tifosi hanno indossato le maglie nere con la scritta “Diablo” al centro in onore a Piscitelli.I tifosi della Nord, inoltre, avevano già ieri annunciato di rimanere in silenzio per la prima metà della partita come "omaggio" a Fabrizio Piscitelli, ma anche in polemica con società e giocatori accusati di non aver (neanche in privato) inviato messaggi di vicinanza alla curva e alla famiglia di Diabolik. La curva Sud invece ha intonato cori contro i laziali ed esposto tutti gli striscioni dei gruppi ultrà che popolano la roccaforte del tifo giallorosso. Ma è stato anche esposto, nel settore corrispondente al gruppo Boys Roma 1972 , lo striscione “Riposa in pace Fabrizio” in omaggio a Diabolik. Anche un altro gruppo di tifosi romanisti ha esposto un messaggio di cordoglio dipinto in rosso: "Vola alto, ciao Fabrizio". Vista le tensione della vigilia, fin da ieri, le forze dell'ordine hanno lavorato per bonificare l'area intorno allo stadio e predisporre il cordone di sicurezza. (segue) (Rer)