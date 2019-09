Calcio: a Roma derby "ad alta tensione" finisce in pareggio, curva nord ricorda Diabolik, striscioni anche in sud (3)

- Nel pomeriggio, in attesa di entrare allo stadio, a pochi passi da Ponte Duca d'Aosta, schierate decine di blindati e mezzi dotati di idrante per evitare il contatto fra le due tifoserie: quella laziale a Ponte Milvio, appunto, e quella giallorossa fra largo de Bosis e piazzale Clodio. Per questo sono stati schierati ben due cordoni di sicurezza da agenti in tenuta antisommossa: il primo all'altezza di via Paolo Boselli, il secondo a ridosso di Ponte Milvio. Durante il corteo con cui hanno raggiunto la Curva Nord, da parte degli ultras della Lazio non sono mancati saluti romani, cori antisemiti e contro la polizia intonati da parte di un gruppo di tifosi ultras. Insomma, un derby ad alta tensione quello che si è giocato tra Lazio e Roma, terminato con un pareggio 1-1. (Rer)