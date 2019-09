Germania: Platzeck (SpD), ragioni ascesa AfD in Brandeburgo si trovano in tutto l'Est

- Le ragioni dell'ascesa di Alternativa per la Germania (AfD) in Brandeburgo si trovano “in tutto l'Est” e non solo nel Land. È quanto dichiarato da Matthias Platzeck, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e primo ministro del Brandeburgo dal 2002 al 2013. In questo modo, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva tedesca “Zdf”, Platzeck ha commentato il risultato ottenuto da AfD, formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, alle elezioni statali svoltesi oggi in Brandeburgo. In particolare, AfD è data come secondo partito al 24,4 per cento, appena due punti al di sotto della SpD al 26,4 per cento. Secondo l'esponente socialdemocratico, le ragioni dell'ascesa di AfD in Brandeburgo sono, dunque, da individuarsi “in tutto l'Est” della Germania e non solo nel Land. “Vi sono incertezze, paure, sviluppi non elaborati: in futuro, dobbiamo dedicarvi più tempo se non vogliamo lasciare che la nostra società si divida”, ha osservato Platzeck. L'ex primo ministro del Brandeburgo ha aggiunto: “Dobbiamo impiegare molta energia per ricomporre pezzo a pezzo”. (Geb)