Germania: elezioni Brandeburgo e Sassonia, ministro Esteri Maas, maggioranza per tolleranza e rispetto

- Il fatto che “la destra populista” di Alternativa per la Germania “non sia diventata il primo partito” né in Brandeburgo né in Sassonia dimostra che “la maggioranza è per la tolleranza e il rispetto”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter con cui ha commentato i primi dati sull'esito delle elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo e Sassonia. In particolare, in base alle ultime previsioni, AfD, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, sarebbe seconda in entrambi i Laender, rispettivamente al 24,4 e al 27,8 per cento, dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 26,4 per cento e l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 32,3 per cento. Nel suo messaggio su Twitter, Maas ha aggiunto: “Dobbiamo continuare a mettere la faccia contro chi odia e diffonde paura, ciascuno di loro è di troppo nei nostri parlamenti”. (Geb)