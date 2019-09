Germania: elezioni Sassonia, politologo Patzelt, Cdu non ha sottratto elettori ad AfD

- Alle elezioni statali tenute oggi in Sassonia, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) “non ha raggiunto l'obiettivo di sottrarre elettori ad Alternativa per la Germania” (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. È quanto dichiarato da Werner Patzelt, docente di Sistemi politici comparati all'Università tecnica di Dresda e coautore del programma elettorale della Cdu in Sassonia. Come riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli elettori “inaspettati” della Cdu al voto odierno provengono dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dai Verdi, ma non da AfD. Secondo gli ultimi dati, in Sassonia la Cdu sarebbe il primo partito con il 32,3 per cento, seguita in seconda posizione da AfD al 27,8 per cento. (Geb)