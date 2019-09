Business news: Cile, governo presenta secondo piano di accelerazione economica, focus su investimenti e opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno di Sebastian Pinera ha annunciato un "secondo piano di accelerazione economica" da 570 milioni di dollari, centrato su investimenti in edilizia popolare, opere pubbliche, salute, sviluppo regionale e agricoltura. Il piano si aggiunge al primo annuncio del governo effettuato lo scorso giugno e destinato a contrastare il rallentamento della crescita che registra l'attività economica del paese. Il ministro delle Finanze, Felipe Larrain, prevede che il piano di accelerazione nel suo complesso, incluso il primo annuncio dello scorso giugno su investimenti per 1,4 miliardi di dollari, avrà un impatto nell'ordine di un punto percentuale del Pil per il periodo 2019-2020. (Res)