Germania: “Faz”, datori di lavoro preoccupati da ascesa AfD in Brandeburgo e Sassonia

- I datori di lavoro tedeschi hanno espresso “preoccupazione” per l'ascesa di Alternativa per la Germania, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, in Brandeburgo e Sassonia, dove oggi si sono tenute le elezioni statali. È quanto si legge sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo gli ultimi dati, AfD è seconda in entrambi i Laender, rispettivamente al 24,4 e al 27,8 per cento, dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 26,4 per cento e l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 32,3 per cento. Ingo Kramer, presidente dell'Unione federale delle associazioni dei datori di lavoro tedeschi (Bda), ha avvertito che le dichiarazioni degli esponenti di AfD sono “adatte a danneggiare la reputazione positiva delle imprese attive a livello internazionale anche nei due Laender”. (Geb)