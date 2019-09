Germania: elezioni Brandeburgo e Sassonia, ancora nessun commento da presidente Cdu

- È “degno di nota” che la presidente dell'Unione cristiano-democratica Annegret Kramp-Karrenbauer, che è anche ministro della Difesa, non si sia ancora espressa sull'andamento delle elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo e Sassonia. È quanto osserva il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che ricorda come Kramp-Karrenbauer sia da tempo “sotto pressione” da parte di diversi esponenti della Cdu che criticano la sua gestione del partito, assunta il 7 dicembre 2018. Secondo le ultime proiezioni, la Cdu sarebbe terza in Brandeburgo al 15,5 per cento e prima in Sassonia al 32,3 per cento. (Geb)