Germania: elezioni Sassonia, Urban (AfD), “giornata storica”

- Le elezioni statali tenute oggi in Sassonia hanno segnato “una giornata storica” per Alternativa per la Germania, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. È quanto dichiarato da Joerg Urban, candidato di AfD a primo ministro della Sassonia. Secondo le ultime proiezioni, il partito sarebbe secondo al 27,8 per cento dopo l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 32,3 per cento. “Un risultato storico”, ha osservato Urban, secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)