Business news: Messico, a giugno valore costruzioni in calo del 7,8 per cento su anno

- A giugno del 2019, il valore della produzione creato dal settore delle costruzioni ha registrato un calo dello 0,6 per cento sul mese precedente e del 7,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che su mese - il personale occupato è calato dello 0,4 per cento e le ore lavorate dell'1,5 per cento, mentre i salari medi sono cresciuti dello 0,4 per cento. Rispetto allo stesso mese del 2018, le ore lavorate sono calate del 7,1 per cento, il personale occupato è sceso del 5,4 per cento e le retribuzioni medie dello 0,2 per cento. Nel primo semestre del 2019, il valore prodotto dal settore è calato del 5,6 per cento su anno, il dato peggiore dal 2009, rileva il quotidiano economico "El Financiero" segnalando il peso dei dati sulle prestazioni non brillanti dell'economia nazionale. (Res)