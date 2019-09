Business news: Brasile, compagnia a basso costo JetSmart chiede di operare nel paese

- L'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac) ha reso noto che la scorsa settimana un'altra compagnia aerea a basso costo ha presentato una richiesta per poter operare in Brasile. Si tratta della JetSmart, che ha avanzato la richiesta di operare voli dall'Argentina e dal Cile. La società è di proprietà del fondo statunitense Indigo Partners. Secondo l'agenzia, tre compagnie low cost straniere avevano già richiesto l'autorizzazione a volare nel paese. Si tratta dell'europea Norwegian, della cilena Sky Airlines e delll'argentina Flybondi. (Res)