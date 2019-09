Business news: Argentina, martedì nero sui mercati, governo incolpa l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Mauricio Macri ha attaccato il principale candidato dell'opposizione, il peronista Alberto Fernandez, denunciandolo come responsabile del nuovo crollo dei mercati registrato martedì. "Per loro più le cose vanno peggio meglio è", ha dichiarato il candidato a vice presidente della coalizione di governo, Miguel Angel Pichetto, in un'intervista rilasciata nella notte di ieri (ora locale) al canale "America". "Vogliono alimentare la tempesta, gli conviene la distruzione", ha aggiunto. Nell'esecutivo considerano che dopo la riunione di ieri di Fernandez con i rappresentanti della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) è stato rotto l'accordo tacito che impegnava i due schieramenti a non pregiudicare la fragile stabilità dei mercati. Dopo quella riunione è filtrato infatti alla stampa il rumor secondo il quale l'Fmi ritiene che dopo il risultato delle primarie, con la vittoria di Fernandez con 15 punti di distacco su Macri, l'Argentina soffre un virtuale "vuoto di potere". (Res)