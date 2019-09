Business news: Paraguay-Argentina, ratificato accordo su lavori adeguamento centrale idroelettrica binazionale di Yaciretà

- Il comitato esecutivo della centrale idroelettrica binazionale di Yacyretà, condivisa tra Argentina e Paraguay, ha ratificato il raggiungimento di un accordo tra i due paesi per la prosecuzione dei lavori di connessione della nuova linea di trasmissione da 500 Kv dal lato paraguaiano. La decisione mette fine alla forte tensione nata tra i due paesi per l'iniziale divieto imposto da parte argentina al completamento di quest'opera. Il direttore di Yacyretà di parte paraguaiana, Nicanor Duarte Frutos, si è detto "dispiaciuto" per le divergenze con la parte argentina e ha sottolineato che "ha prevalso alla fine la buona volontà dei due paesi per arrivare ad un accordo", scrive il quotidiano "Ultima Hora". Duarte Frutos ha ribadito ad ogni modo che per il Paraguay si è trattato di "difendere la nostra sovranità" ed il "diritto sovrano di adeguare la linea che trasporta il 50 per cento dell'energia che ci spetta". (Res)