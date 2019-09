Germania: elezioni Sassonia, per nuove proiezioni Cdu in testa al 32,3 per cento

- Con il 32,2 per cento, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) sarebbe in testa alle elezioni statali tenute oggi in Sassonia. È quanto emerge dalle ultime proiezioni diffuse dell'emittente televisiva tedesca “Ard”. Se il risultato venisse confermato, la Cdu avrebbe perso il 7,1 per cento rispetto alle ultime elezioni statale celebrate nel Land nel 2014. Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) avrebbe invece registrato una netta crescita: un +18,1 per cento che porterebbe la formazione al secondo posto con il 27,8 per cento. Terza La Sinistra al 10,3 per cento (-8,6 per cento), seguita dai Verdi all'8,4 per cento (+2,7 per cento), dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 7,7 per cento (-4,7 per cento) e dal Partito liberaldemocratico (Fdp) al 4,5 per cento (+0,7 per cento). Chiudono la classifica la lista centrista dei Liberi elettori (Fw) al 3,3 per cento (+1,7 per cento) e gli altri partiti, che complessivamente ottengono il 5,8 per cento (-2,7 per cento). Su circa 3,3 milioni di aventi diritto al voto, la partecipazione è stata del 65,5 per cento, in netto aumento dal 49,2 per cento del 2014. (Geb)