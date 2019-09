Germania: elezioni Brandeburgo e Sassonia, Laschet (Cdu), “scioccante” risultato AfD

- Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, ha definito “scioccante” il risultato ottenuto alle elezioni statali svoltesi oggi in Brandeburgo e Sassonia da Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. In particolare in Brandeburgo, concluso lo spoglio delle schede, AfD è giunta seconda con il 23,5 per cento, aumentando i propri consensi dell'11,3 per cento rispetto alle ultime elezioni statali tenute nel Land nel 2014. In questo modo, AfD supera la Cdu, ferma al 15,6 per cento (-7,4 per cento) e si colloca a soli 2,7 punti di distanza dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD), prima forza in Brandeburgo con il 26,2 per cento (-5,7 per cento). In Sassonia, dove lo spoglio delle schede è ancora in corso, le ultime proiezioni danno AfD in seconda posizione con il 27,8 per cento dei voti, in aumento del 18,1 per cento rispetto alle ultime elezioni statali tenute nel Land nel 2014. Primo partito sarebbe, invece, la Cdu al 32,3 per cento (-7,1 per cento). “I risultati devono davvero scuoterci oggi”, ha commentato Laschet durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva tedesca “Zdf”. Secondo il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, “il rimedio” all'andamento della Cdu può essere ottenuto “soltanto con un netto vantaggio” su AfD. Laschet ha poi elogiato “la chiara e netta presa di distanze da AfD” compiuta da Michael Kretschmer, primo ministro della Sassonia ed esponente della Cdu. In particolare, tale posizione ha portato alla Cdu “i voti di molti elettori indecisi” della Sassonia. Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia ha quindi espresso il proprio apprezzamento per “il metodo Kretschmer”, ossia “ascoltare, essere presente ovunque, andare agli eventi anche minori,cercare di catturare tutta la rabbia, che vi è anche tra gli elettori, e dare risposte”. (Geb)