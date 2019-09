Germania: elezioni Sassonia, per la “Faz” AfD manca gli obiettivi

- Alle elezioni statali tenute oggi in Sassonia, Alternativa per la Germania (AfD) ha “mancato in maniera significativa i due obiettivi che si era prefissata: superare il 30 per cento e affermarsi come primo partito”. È quanto sostiene il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che, mentre prosegue lo spoglio delle schede, le ultime proiezioni danno AfD, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti in seconda posizione con il 27,8 per cento dopo l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 32,3 per cento. Tuttavia, dal 9,7 per cento alle ultime elezioni statali tenute in Sassonia nel 2014, AfD avrebbe aumentato i propri consensi del 18,1 per cento qualora le proiezioni fossero confermate. (Geb)