Business news: Messico, approvato nuovo progetto Pemex in acque poco profonde del Golfo

- La Commissione nazionale idrocarburi (Cnh) del Messico ha dato il via libera al piano di sviluppo presentato dalla compagnia energetica statale Pemex per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi nel campo Koban, in acque poco profonde del Golfo. Si tratta del quindicesimo dei 22 "progetti prioritari" presentati dalla Pemex come parte della strategia di incremento della produzione di idrocarburi. A regime, questi quindici progetti dovrebbero garantire una produzione complessiva di circa 281.000 barili di petrolio e di 794,8 milioni di piedi cubici di gas al giorno. Nel suo complesso, gli investimenti collegati a questi 15 campi arrivano a 7,442 miliardi di dollari. Una cifra che aumenta fino a 12,7 miliardi di dollari se si considerano i venti anni stimati di vita dei progetti. (Res)