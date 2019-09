Business news: Argentina, Banca centrale annuncia restrizione credito a esportatori per frenare svalutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha annunciato una forte restrizione al credito per le grandi aziende esportatrici. L'iniziativa avviene in un contesto di forte volatilità della moneta locale e viene interpretata dagli analisti come uno strumento per forzare il settore con maggiore disponibilità di divisa a immettere dollari sul mercato per finanziarsi. (Res)