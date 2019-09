Business news: Brasile, debito pubblico federale cresciuto dello 0,38 per cento a luglio 2019

- Il debito pubblico federale - che comprende il debito interno ed esterno del Brasile - è cresciuto dello 0,38 per cento a luglio 2019 rispetto a giugno. Con questo mese, nell'ultimo anno, il debito pubblico è aumentato dell'8,9 per cento. Lo ha riferito il 28 agosto la segreteria nazionale del Tesoro del ministero dell'Economia. Il debito pubblico è quello emesso dal ministero dell'Economia (dipartimento del Tesoro) per finanziare il deficit di bilancio del governo federale. Cioè, per pagare le spese che sono al di sopra della riscossione di imposte e tasse. Lo stock di debito è passato dai 3.977 miliardi di real ( 862 miliardi di euro) del mese di giugno ai 3.993 (866 miliardi di euro) miliardi del mese scorso. L'aumento dell'indebitamento a luglio è correlato agli interessi passivi, che sono ammontati a 23,5 miliardi di real (5,1 milioni di euro), poiché nel periodo si è verificato un rimborso netto di titoli per un importo di 8,38 miliardi di real (1,8 miliardi di euro). Quest'ultimo fattore ha contribuito alla caduta del debito a luglio e ha parzialmente compensato gli interessi passivi. (Res)