Germania: elezioni Brandeburgo e Sassonia, presidente Cdu elogia candidati del partito

- Con due messaggi pubblicati sul proprio profilo Twitter, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, ha elogiato i candidati del partito all'incarico di primo ministro alle elezioni statali tenutesi ieri, primo settembre, in Brandeburgo e Sassonia, rispettivamente Ingo Senftleben e il capo del governo uscente Michael Kretschmer. Per Kramp-Karrenbauer, “Senftleben ha combattuto in difficili condizioni per la Cdu e per il cambiamento in Brandeburgo”. Nel Land, secondo i risultati definitivi, la Cdu è giunta terza con il 15,6 per cento, dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 26,2 per cento e Alternativa per la Germania (AfD), formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, al 23,5 per cento. Ora, ha proseguito Kramp-Karrenbauer, “si tratta di costruire ponti per un governo di centro, al fine di far avanzare il Brandeburgo”. Secondo la presidente della Cdu, che è anche ministro della Difesa, “Kretschmer ha ascoltato i sassoni, ha discusso con loro e ha vinto le elezioni con una forza positiva”. Kramp-Karrenbauer ha, quindi, concluso: “Affinità, spirito combattivo, coraggio per il futuro e una squadra forte: questa campagna elettorale ci ha ispirato!”. A spoglio delle schede ancora in corso, le ultime proiezioni danno la Cdu primo partito in Sassonia con il 32,3 per cento, seguita da AfD al 27,8 per cento. (Geb)