Business news: Argentina, governo annuncia avvio negoziati su riprogrammazione scadenze debito con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Mauricio Macri ha annunciato ufficialmente il 28 agosto che avvierà immediatamente un negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione delle scadenze di restituzione del credito da 57,1 miliardi di dollari nell'ambito del programma di assistenza finanziaria di tipo Stand By (Sba) accordato nel giugno dello scorso anno. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Hernan Lacunza, nel corso di una conferenza stampa dove è stato presentato un pacchetto di misure destinato ad alleggerire la pressione delle scadenze del debito sulle riserve della Banca centrale che potranno in questo modo essere destinate principalmente a contenere la forte volatilità del mercato dei cambi. Secondo quanto affermato dal ministro Lacunza, l'avvio del negoziato con l'Fmi non intaccherà il cronogramma di esborsi restanti previsto dal programma Sba per ulteriori 11 miliardi di dollari circa. (Res)