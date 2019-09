Germania: elezioni Sassonia, vince la Cdu con il 32,1 per cento

- Con il 32,1 per cento dei voti è l'Unione cristiano-democratica (Cdu) a vincere le elezioni statali tenute ieri, primo settembre, in Sassonia. Come nota il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, la vittoria della Cdu si accompagna a una netta flessione dei voti: rispetto al 39,4 per cento ottenuto alle elezioni statali celebrate in Sassonia nel 2014, il partito perde, infatti, il 7,3 per cento. In seconda posizione si attesta Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, al 27,5 percento (+17,8 per cento). Terza La Sinistra al 10,4 per cento (-8,5 per cento), seguita dai Verdi all'8,6 per cento (+2,9 per cento). Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) registra il minimo storico del 7,7 per cento (-4,7 per cento) e si colloca soltanto in quarta posizione. Con appena il 4,5 per cento (+0,7 per cento), il Partito liberaldemocratico (Fdp) non supera la soglia di sbarramento del 5 per cento prevista dalla legge elettorale e non entrerà nel parlamento della Sassonia. Su circa 3,3 milioni di aventi diritto al voto, la partecipazione è stata del 66,6 per cento, in netto aumento dal 49,2 per cento del 2014. Un dato tanto elevato non si registrava dal 1990, immediatamente dopo la riunificazione della Germania, quando in Sassonia si recò alle urne per le elezioni statali il 72,8 per cento degli elettori. (Geb)