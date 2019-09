Milano: donna trovata morta in casa, fermato marito con accusa di omicidio

- Il pm Monia Di Marco, in seguito alle indagini degli agenti della Squadra Mobile, ha disposto il fermo, con l'accusa di omicidio, nei confronti di A.G, il marito della donna che è stata trovata morta questa notte nel suo appartamento in via San Giacomo, nella periferia milanese. L'uomo era già stato arrestato in flagranza per il tentato omicidio degli agenti di Polizia giunti sul posto, che aveva tentato d'investire con l'auto.(Rem)