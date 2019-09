Usa-Colombia: vicesegretario di Stato Royce a Bogotà dal 2 al 5 settembre

- Il vicesegretario di Stato Usa per l'Istruzione e cultura, Marie Royce si recherà in Colombia dal 2 al 5 settembre. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato, secondo cui a Bogotá Royce incontrerà funzionari del governo, ex studenti del programma Eca e rappresentanti dell'Accademia per le donne imprenditrici (Awe). Awe sostiene l'iniziativa per lo sviluppo e la prosperità guidata dalla Casa Bianca, progettata per aiutare almeno 50 milioni di donne in tutto il mondo entro il 2025 a realizzare le proprie attività. (Mec)