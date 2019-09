Cipro: presidente Anastasiades incontra inviato speciale Onu Lute, colloquio “produttivo”

- Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha incontrato oggi l'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite a Cipro, Jane Holl Lute. Il colloquio, secondo quanto riferito dal portavoce del governo Prodromos Prodromou citato dall’agenzia di stampa “Cna”, è stato "produttivo" e le consultazioni continueranno domani. L’inviato speciale, ha aggiunto il portavoce, incontrerà oggi pomeriggio il leader turco-cipriota Mustafa e non ha escluso che possa avere domani un incontro congiunto con Anastasiades e con Akinci. Durante il loro ultimo incontro informale avvenuto il 9 agosto scorso, Anastasiades e Akinci hanno deciso di continuare con fermezza il loro coinvolgimento negli sforzi di Lute per raggiungere le condizioni di base per l’apertura dei negoziati ufficiali e hanno espresso la loro disponibilità a tenere una riunione informale con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in programma a New York a fine settembre. (segue) (Res)