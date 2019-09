Cipro: presidente Anastasiades incontra inviato speciale Onu Lute, colloquio “produttivo” (2)

- La proposta di una riunione non ufficiale sotto gli auspici delle Nazioni Unite è stata accolta con favore dal segretario generale Onu, che ha fatto sapere di apprezzare la proposta da parte dei leader delle due comunità di Cipro. "Il segretario generale ha espresso il suo apprezzamento per l'idea di una conferenza informale sotto gli auspici dell'Onu", hanno fatto sapere nei giorni successivi il portavoce del governo di Nicosia e quello della comunità turco-cipriota, in due differenti dichiarazioni. Secondo quanto rivelato, la conferenza dovrebbe tenersi nel formato a cinque, ovvero oltre alle due comunità di Cipro allargata alle potenze garanti (Grecia, Turchia e Regno Unito), sotto la mediazione dell'Onu. (segue) (Res)