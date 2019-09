Governo: Zingaretti, e' difficile ma vale la pena di provarci per il bene dell'Italia

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ammette le difficoltà del momento ma, dice, "stiamo facendo di tutto per dare a questo Paese un nuovo governo, per riaccendere l’economia italiana, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro, riaprire il capitolo dell'innovazione della scuola, l'università, la ricerca: cioè quello che serve all'Italia per cambiare". "In pochi giorni, con le aste dei Bot abbiamo recuperato già seicento milioni e c'è chi parla di miliardi se continuiamo così - aggiunge Zingaretti -. E' difficile, dunque, ma vale la pena provarci per il bene dell’Italia". (Com)