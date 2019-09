Germania: elezioni Brandeburgo, primi exit poll danno in testa SpD al 26,5 per cento

- Alla chiusura dei seggi alle 18:00, i primi exit poll sulle elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo danno il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) in testa al 26,5 per cento. Lo rende noto l'emittente televisiva tedesca “Zdf”. Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è seconda al 24,5 per cento. In terza posizione l'Unione cristiano-democratica (Cdu) con il 15,5 per cento. Seguono La Sinistra al 10,5 per cento, i Verdi al 10 per cento, la formazione centrista Liberi elettori (Fw) e il Partito liberaldemocratico al 4,5 per cento. (Geb)