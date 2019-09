Migranti: Grecia, 1.500 persone saranno trasferite sulla terraferma da domani

- Circa 1.500 migranti sbarcati sulle coste greche nelle ultime settimane saranno trasferiti dal campo di Moria, sull'isola di Lesbo, verso la Grecia continentale a partire da domani. Lo ha reso noto il governo di Atene in una nota ripresa dal quotidiano “Kathimerini”, secondo cui i primi 650 migranti saranno trasferiti domani mattina. Nel frattempo, almeno altri 300 migranti sono arrivati a Lesbo nel fine settimana, portando a 11 mila il numero totale di persone ospitate nel campo progettato per ospitarne un massimo di 3 mila. Ieri il Consiglio per gli affari esteri e la difesa (Kysea), convocato d’urgenza dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, ha approvato sette misure per far fronte alla nuova ondata di sbarchi registrata nelle ultime settimane sulle isole del Mar Egeo. È quanto riferito al termine della riunione dal portavoce del governo Stelios Petsas. (segue) (Gra)