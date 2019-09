Germania: elezioni Brandeburgo e Sassonia, Klingbeil (SpD), “sentimenti contrastanti”

- Sono “sentimenti contrastanti” quelli che il segretario generale del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Lars Klingbeil, ammette in un'intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” per l'andamento della propria formazione alle elezioni statali tenute oggi in Brandeburgo e Sassonia. Secondo i primi exit poll, la SpD è prima in Brandeburgo al 26,5 per cento e quinta in Sassonia con appena l'8 per cento. In quest'ultimo Land, afferma Klingbeil, il candidato socialdemocratico all'incarico di primo ministro, Martin Dulig, “ha combattuto bene”. Con riguardo ai dati che giungono dal Brandeburgo, Klingbeil si dice “particolarmente soddisfatto” dal risultato della SpD, “nonostante la netta crescita di Alternativa per la Germania” (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti e, secondo i primi exit poll, avrebbe ottenuto il 24,5 per cento dei voti. “Soltanto due settimane fa, eravamo quarti, ma abbiamo combattuto e abbiamo mostrato un netto vantaggio sulla destra. Ora, abbiamo ottenuto un risultato secondo cui la SpD nel Brandeburgo è chiaramente avanti”, dichiara Klingbeil. (Geb)