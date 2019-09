Migranti: Zingaretti, su Mare Jonio governo non faccia finta di niente, bisogna cambiare tutto

- Per Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, "la vicenda Mare Jonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto". "Coinvolgere con autorevolezza l'Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani", ha scritto il segretario su Twitter. (Com)