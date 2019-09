Germania: elezioni Brandeburgo, Kalbitz (AfD), “risultato migliore di quanto sperassi”

- Con il 24,5 per cento secondo i primi exit poll, quello ottenuto da Alternativa per la Germania (AfD) alle elezioni statali che si sono svolte oggi in Brandeburgo, è “un risultato migliore di quanto sperassi”. Lo ha dichiarato Andreas Kalbitz, candidato a primo ministro del Brandeburgo di AfD, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Per i primi exti poll, nel Land è in testa il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con il 26,5 per cento. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kalbitz ha aggiunto: “Avrei desiderato che diventassimo primo partito, tuttavia il risultato dimostra che AfD è qui per rimanere”. (Geb)