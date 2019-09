Milano: nel weekend 4.486 accessi nei centri balneari e nelle piscine scoperte Milanosport

- Sono ancora molti i milanesi che scelgono di passare il fine settimana a bordo vasca. Nel weekend 31 agosto- primo settembre sono stati registrati complessivamente 4.486 accessi nei centri balneari e nelle piscine scoperte Milanosport. Per i centri balneari, all'Argelati sono stati 460, al Lido 832 e alla Romano 1.662. Per le piscine scoperte invece alla Saini, 549, a Cardellino 562 e 421 aSant'Abbondio. Mentre i centri balneari (Lido e Argelati) e le piscine scoperte (Saini, Sant'Abbondio e Cardellino) chiudono proprio oggi primo settembre, la Guido Romano rimane aperta sino all'8 settembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. (com)