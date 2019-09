Migranti: Mediterranea, donna e 2 ragazzi evacuati d'urgenza da Mare Jonio, fate scendere tutti

- "Una donna e due ragazzi evacuati d'urgenza da nave Mare Jonio. Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?". Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans. "Le persone soccorse mercoledì scorso, come si può immaginare, sono arrivate a bordo della Mare Jonio in condizioni di salute preoccupanti, per le violenze e le torture subite in Libia, per le condizioni drammatiche del viaggio in mare, per lo shock di aver visto morire i loro compagni di viaggio - continua la ong - Avrebbero dovuto essere portate subito in un porto sicuro, come prevedono leggi e Convenzioni internazionali, come suggeriscono l'etica e un minimo senso di umanità. Invece il Decreto Sicurezza Bis ha costretto queste persone, già drammaticamente provate, a rimanere bloccate su una nave in mezzo al mare, aspettando che le loro condizioni si aggravassero fino al punto di non poter più rimanere a bordo. L'unico modo per scendere, dice il decreto Sicurezza Bis, è scendere in barella. Che Stato è questo? Le donne e gli uomini di Mediterranea, dal mare e dalla terra, condannano questa situazione inumana, inaccettabile, e chiedono con forza che si facciano sbarcare tutti gli altri naufraghi rimasti a bordo. Ora, finché sono in grado di scendere con le loro gambe". (Com)