Medio Oriente: Netanyahu, “nessun ferito” per i missili di Hezbollah

- I missili lanciati dal Libano verso lo Stato ebraico “non hanno fatto nemmeno un graffio” ai soldati israeliani. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in un messaggio su Twitter. “Siamo stati attaccati con diversi missili, abbiamo risposto con un centinaio di proiettili e con vari mezzi aerei. Non c’è stato alcun ferito, nessuno ha subito un graffio. Siamo preparati per qualsiasi scenario e decideremo le azioni future a seconda degli sviluppi", ha detto il capo del governo di Israele. Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell’attacco con missili anti-carro, affermando di aver distrutto un veicolo delle Forze di difesa israeliane, causando diverse vittime fra i militari dello Stato ebraico. Il portavoce delle Idf, generale Ronen Manelis, ha però smentito categoricamente che l’attacco libanese abbia causato feriti. (Res)