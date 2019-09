Turchia-Mali: Erdogan riceve omologo maliano Keita

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi a Istanbul l’omologo maliano Ibrahim Boubacar Keita. L'incontro, si legge in un comunicato della presidenza turca, si è tenuto nel padiglione Vahdettin, una dimora ricostruita di epoca ottomana, e ha visto la partecipazione anche della first lady turca Emine Erdogan e di quella maliana Aminata Keita. La visita di Keita segue quella effettuata da Erdogan in Mali nel febbraio 2018, nell'ambito di un tour africano che lo vide anche in Algeria. Mauritania e Senegal. In precedenza, nel dicembre 2017, il presidente turco era stato in visita in Ciad, Sudan e Tunisia. Le frequenti visite di Erdogan in Africa testimoniano che Ankara sta utilizzando tutti gli strumenti di soft-power a sua disposizione per accrescere la propria influenza nel continente, dopo che nel 2008 è stata dichiarata partner strategico dell’Unione Africana. Dal 2009 a oggi, le ambasciate turche in Africa sono aumentate da 12 a 40, l’ultima delle quali è stata aperta a Freetown, capitale della Sierra Leone. Ma l’obiettivo finale, confermato dal viceministro degli Esteri turco Ahmet Yıldız, è l’apertura di ambasciate in tutte le capitali africane. (segue) (Tua)