Polonia: presidente Duda a commemorazione Seconda guerra mondiale, “libertà arrivò solo nel 1989”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quaranta delegazioni provenienti da tutto il mondo, tra cui 17 capi di Stato, stanno partecipando a Varsavia alla commemorazione dell’80mo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. In Piazza Pilsudskiego, in una capitale blindata, il presidente polacco Andrzej Duda, dopo aver passato in rassegna l'esercito, ha ricordato l'attacco del primo settembre 1939 da parte della Germania nazista e quello del 17 settembre da parte dell'Unione Sovietica. “Un attacco da due fronti che ha cancellato la Polonia dalle carte geografiche e ne ha cancellato anche i vertici militari e civili con i 20 mila morti della strage di Katyn compiuta dall'Armata rossa”, ha ricordato Duda nel suo discorso. “Un attacco che ha scatenato il peggior conflitto della storia. I polacchi durante l'occupazione non hanno mai smesso di combattere sia nel paese sia all'interno degli eserciti alleati, nell'Aviazione britannica e nel secondo Corpo d'armata che sconfisse i tedeschi a Montecassino. Ma la fine della Seconda guerra mondiale non ha coinciso con la libertà del popolo polacco, poiché abbiamo subito una seconda invasione da parte dell'Unione Sovietica durata fino al 1989”, ha sottolineato il presidente polacco. (segue) (Vap)