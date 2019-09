Egitto-Kuwait: Al Sisi, la sicurezza del Golfo è un nostro interesse nazionale

- La sicurezza degli Stati del Golfo è parte indivisibile della sicurezza nazionale dell’Egitto. Lo ha detto oggi il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi nei colloqui con l’emiro del Kuwait Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, durante una visita di Stato nel paese del Golfo. A darne notizia è stato il portavoce del capo dello Stato egiziano, Bassam Radi. Le due parti hanno anche rivisto gli sforzi per combattere il terrorismo, “concordando di intensificare e rafforzare la cooperazione per combattere i gruppi che cercano di seminare discordia nei nostri paesi". Al Sisi e lo sceicco kuwatiani hanno auspicato un rafforzamento delle relazioni bilaterali, “soprattutto a livello economico”, ha sottolineato Radi. Il presidente Al Sisi ha anche elogiato gli sforzi compiuti dal Kuwait per “contribuire a raggiungere una soluzione politica alle crisi nel mondo arabo”, in particolare per quanto riguarda la questione yemenita. (segue) (Cae)