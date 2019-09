Medio Oriente: colloquio Macron-Rohani, focus su accordo nucleare e tensioni in Libano

- Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo iraniano Hassan Rohani hanno intrattenuto ieri una conversazione telefonica incentrata sulle recenti tensioni in Libano e sull’accordo sul programma nucleare di Teheran. Si è trattato del primo scambio tra i due leader dopo l'incontro del 25 agosto scorso tra Macron e il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif, a margine del vertice del G7 a Biarritz, in Francia. Secondo un comunicato dell’Eliseo, il capo dello Stato francese ha chiesto all’Iran di dar prova di “grande moderazione in Libano” dove il confronto tra Israele e il gruppo sciita filo-iraniano Hezbollah ha raggiunto livelli preoccupanti. “Non bisogna compromettere la stabilità in questo momento di grande tensione”, ha detto il presidente della Francia. Da parte sua, secondo quanto affermato dalla presidenza iraniana, Rohani ha avvertito Macron che Teheran continuerà a distanziarsi dall'accordo sul suo programma nucleare firmato nel 2015 se l'Europa non rispetterà i propri impegni. (segue) (Res)