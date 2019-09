Medio Oriente: colloquio Macron-Rohani, focus su accordo nucleare e tensioni in Libano (2)

- Nel maggio 2018, gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo internazionale raggiunto a Vienna per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e hanno reintrodotto una serie di pesanti sanzioni contro l'economia iraniana. Teheran ha risposto non rispettando progressivamente determinati impegni stabiliti nell'accordo e da allora ha cercato di convincere i firmati europei (Francia, Regno Unito, Germania) ad adottare misure concrete per aggirare le sanzioni statunitensi, in particolare per quanto riguarda le esportazioni petrolifere. "Se l'Europa non sarà in grado di onorare i propri impegni, l'Iran farà un terzo passo per ridurre i suoi impegni nell'ambito del Jcpoa" (il Piano d'azione globale congiunto del 2015), ha detto Rohani, precisando però che “questa misura, come le precedenti, sarà reversibile”. Non è chiaro quale sia questo ulteriore disimpegno invocato da Rohani, ma Zarif ha recentemente indicato la data del 6 settembre per compiere questo ulteriore passo. Il presidente iraniano ha inoltre ricordato che Teheran garantisce la massima priorità alla “sicurezza del trasporto marittimo nelle vie navigabili, compreso il Golfo e lo Stretto di Hormuz”. (Res)