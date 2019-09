Migranti: dopo Salvini anche Trenta e Toninelli firmano divieto ingresso per Alan Kurdi

- Il divieto di ingresso in acque italiane per Alan Kurdi, unità di una ong tedesca e battente bandiera tedesca, è stato firmato dai ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Lo rende noto il Viminale, comunicando che il provvedimento è stato notificato nelle scorse ore. (Com)