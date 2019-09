Medio Oriente: tensione in Libano, Israele lancia altri razzi illuminanti sulle alture del Golan

- Le forze israeliane hanno nuovamente lanciato oggi per il secondo giorno consecutivo dei razzi illuminanti nelle alture del Golan, sopra la linea di demarcazione con il Libano sud-orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese “Nna”, precisando che il fatto è avvenuto prima dell’alba vicino la località libanese di Chebaa. Ieri, secondo la stessa fonte stampa, alcuni razzi illuminanti erano caduti in un’area controllata dalla missione di interposizione ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), comandata dal generale italiano, Stefano Del Col. Questi sviluppi avvengono nel contesto delle crescenti tensioni tra lo Stato ebraico e il paese dei cedri. Sabato scorso, 24 agosto, un drone israeliano è caduto nei pressi del centro media di Hezbollah, mentre un secondo drone con un carico di esplosivo è volato con una traiettoria suicida contro lo stesso edificio, senza causare vittime. Mercoledì 28 agosto, sempre la “Nna” ha riferito che l’Esercito libanese ha aperto il fuoco contro un drone israeliano a Adaysit, nel sud del Libano, causandone la ritirata. La stessa agenzia riferisce che il contingente italiano che opera all’interno della missione Unifil (il cui mandato è stato appena rinnovato dal Palazzo di Vetro di New York) ha intensificato i pattugliamenti nell’area di Tiro, vicino alla linea di demarcazione con Israele. (Lib)