Emirati Arabi-Russia: viceministro Esteri russo Bogdanov incontra Gargash a Dubai, focus su Medio Oriente

- Il viceministro degli Esteri russo e inviato speciale per il Medio Oriente e l'Africa, Mikhail Bogdanov, ha incontrato il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, a Dubai. Lo rende noto in un comunicato il ministero degli Esteri russo, secondo cui al centro di colloqui ci sono stati le crisi e le tensioni in Medio Oriente. Le parti, si legge nella nota, “hanno confermato di avere approcci sovrapposti alla soluzione pacifica dei conflitti esistenti nella regione attraverso l'istituzione di un processo politico inclusivo sotto gli auspici delle Nazioni Unite e, contemporaneamente, attraverso la lotta contro la minaccia terroristica”.(Res)